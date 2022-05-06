 إسماعيل أحمد: نتمنى إنهاء الموسم بلقب دوري السلة.. وهذه رسالتي لجماهير الاتحاد السكندري - بوابة الشروق
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إسماعيل أحمد: نتمنى إنهاء الموسم بلقب دوري السلة.. وهذه رسالتي لجماهير الاتحاد السكندري

علي البحيري
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 10:27 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 10:27 م

تحدث إسماعيل أحمد قائد فريق نادي الاتحاد السكندري لكرة السلة عن مواجهات نهائي دوري السوبر لموسم 2021/2022 أمام النادي الأهلي.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "النهائي سيكون قوي، النادي الأهلي كان متعطشًا للبطولات وهذا ظهر في البطولات الثلاثة التي حققها هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة لن تكن سهلة بالتأكيد سنستعد لها بشكل جيد، والأهم أن يكون الأداء الفني عالي من الفريقين من أجل إسعاد جماهير كرة السلة المصرية بأداء قوي ويفوز الأفضل".

وأردف: "هدفنا هو الفوز بالدوري، هذه آخر بطولات الموسم إذا تمكنا من تحقيقها الجماهير ستنسى جميع ما حدث في الموسم وستتذكر هذه البطولة فقط".

وأتم إسماعيل أحمد حديثه: "نعد جماهير الاتحاد ببذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق لقب الدوري وإسعادهم، نحن نعلم أن لعبة كرة السلة هي مصدر إسعادهم فسنحاول بأقصى ما لدينا من أجل تحقيق الدوري".


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