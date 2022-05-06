التحقيقات تكشف عدم وجود ترخيص السلامة للمركب السياحى المحترق بميت غمر

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بميت غمر، في حادث الحريق الذي شب بمركب ميت غمر السياحي، والتهم محتوياته بالكامل، عن عدم حصول المركب على تراخيص السلامة الصادرة من إدارة الحماية المدنية، وعدم الموافقة على تشغيلها لعدم مطابقتها للمواصفات.



حيث شب داخل مركب سياحي تضم قاعات أفراح ومنطقة ألعاب أطفال من 3 طوابق بمدينة ميت غمر، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة ودون خسائر في الأرواح.



وتبين أن المركب تحرر له محضر يحمل رقم 93 جنح قسم ميت غمر لسنة 2022، وكذلك رقم 10 أحوال بتاريخ 20/4/2020 بعدم استيفاء اشتراطات الحماية المدنيةو أن المركب يمتلكه "م. م. ا"، ومقيم شارع الحرية قسم ميت غمر وحصل على ترخيص من رئاسة مركز مدينة ميت غمر سارية حتى عام 2023 على الرغم من تحرير محاضر بتاريخ 10/4/2022، بالاشتراك مع المسطحات وتحرر محضر أنها غير مطابقة للمواصفات، وتبين وجود مخاطبات من مجلس المدينة، بمطالبة المسئولين بالترخيص، إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراء ضدها.