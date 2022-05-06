تقرير: مافيا ندرانجيتا تخطط لتنفيذ هجوم على مدعي إيطالي بارز

يخطط رجال المافيا شن هجوم على مدعي إيطالي بارز، بحسب تقرير إعلامي اليوم الجمعة، الذي قال إن وكالة استخباراتية أجنبية حذرت المسؤولين من هذا الخطر.



ويعد الهجوم المخطط صادم للإيطاليين فيما تقترب البلاد من إحياء الذكرى الثلاثين على هجوم المافيا المميت على جيوفاني فالكون وهو محامي معروف بمحاكمته أعضاء المافيا.



توفى فالكون في 23 أيار/مايو 1992، عندما انفجرت قنبلة في طريق سريع بالقرب من باليرمو خلال مرور سيارته. كما تسبب الانفجار في قتل زوجته وثلاثة من الحراس الشخصيين. وبعد شهرين ، أودى انفجار آخر بحياة قاض في سلسلة من الحوادث التي مازالت عالقة في الذاكرة الإيطالية.



والهدف المزعوم هذه المرة هو نيكولا جراتيري، وهو مدعي عام محلي في جنوب إيطاليا يعد عنصرا مهما في سلسلة من العمليات التي استهدفت أعضاء مافيا ندرانجيتا في السنوات الأخيرة. وكانت صحيفة إلفاتو كوتيديانو أول من تحدث عن الأنباء.



وبحسب الصحيفة، تريد ندرانجيتا، وهي واحدة من عصابات المافيا النافذة الأكثر نشاطا في البلاد، القضاء عليه. وتقوم هذه المجموعة بجزء كبير من تجارة المخدرات بين أوروبا وأمريكا الجنوبية.