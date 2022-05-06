العمل البولندية: توظيف أكثر من مائة ألف لاجئ أوكراني في البلاد

أعلنت وزارة العمل البولندية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 ألف أوكراني وجدوا وظائف في بولندا منذ الهجوم الروسي على بلادهم في فبراير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "باب" البولندية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة العمل البولندية، أنه تم توظيف حوالي 102 ألف مواطن أوكراني بعد أن أصدرت الحكومة قانونًا يمكّن اللاجئين من العمل دون الحاجة إلى الحصول على تصريح خاص.

وأشارت إلى أنه منذ 24 فبراير الماضي، عندما شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، عبر ثلاثة ملايين و163 ألف شخص الحدود إلى بولندا، حسبما أفاد حرس الحدود أمس الخميس.

وأضافت أن الغالبية العظمى من هؤلاء، حوالي 75%، من النساء، نصفهم يعمل في أعمال بسيطة وحوالي 18% يقومون بأعمال مكتبية أو غيرها من الأعمال المتخصصة، مع 14% يعملون في الإنتاج الصناعي و11% في المبيعات والخدمات، ويعمل 10% في المصانع.

ومن جانبها، قالت وزيرة الأسرة والسياسة الاجتماعية البولندية مارلينا ماليج: "كل يوم، يجد الآلاف من المواطنين الأوكرانيين فرص عمل، بفضل ذلك يحصلون على مصدر دخل ولديهم فرصة للعيش بشكل مستقل في بلدنا".