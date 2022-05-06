السجن بحق امرأة احتجزتها بيلاروس بعد إجبار طائرة على الهبوط في مينسك

صدرت أحكام بالسجن بسبب التحريض وتوجيه اتهامات بحق أحد شخصين احتجزا في بيلاروس العام الماضي ،بعدما أجبرت مينسك طائرة متجهة من اليونان إلى ليتوانيا على الهبوط حتى تحتجزهما وهو الحدث الذي أغضب الاتحاد الأوروبي.

كانت صوفيا سابيجا على متن طائرة تابعة لشكرة رايان أير في أيار/مايو الماضي عندما عبرت فوق المجال الجوي البيلاروسي. وأجبرت السلطات البيلروسية في البداية الطائرة على الهبوط في مينسك ،بزعم أنه يوجد قنبلة على متنها.

كانت سابيجا مسافرة مع صديقها، المدون البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش الذي يُعتقد أنه كان الهدف الرئيسي لهذا الإجراء. وكان بروتاسيفيتش قياديا رئيسيا في تظاهرات 2020 ضد الانتخابات المتنازع عليها على نطاق واسع والتي أعادت أليكسندر لوكاشينكو إلى سدة الحكم لفترة رئاسة أخرى في بيلاروس، قبل الفرار من البلاد.

وأعلنت الجماعة الحقوقية فياسنا الحكم الصادر بحق سابيجا. وذكرت الجماعة على موقعها الإلكتروني "صدر حكم قاس ضد السجينة السياسية صوفيا سابيجا: ست سنوات بالسجن وغرامة 167 ألفا و500 روبل (نحو 50 ألف دولار).

كان قد تم اتهام سابيجا بالتحريض ، حيث حثت الشعب على العنف والقتل وسب الحكومة، بحسب الشرطة ومسؤولي المحكمة.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام بأن محاكمة بروتاسيفيتش جارية. وظهر بروتاسيفيتش الذي كان محررا ذات مرة لقناة إخبارية عبر تليجرام ، على شاشة التلفزيون الرسمي عدة مرات منذ احتجازه للنأي بنفسه عن حلفائه السابقين بالمعارضة. ويقول هؤلاء المقربون له إنه يدلي بالبيانات تحت ضغط.