الخارجية الروسية تستدعي سفيرة بريطانيا بموسكو احتجاجا على العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء سفيرة بريطانيا في موسكو، ديبورا برونيرت، إلى مقر الوزارة لتقديم احتجاج على فرض بلادها عقوبات ضد روسيا، من بينها العقوبات ضد الشركة الروسية للإذاعة والتلفزيون.



وجاء في بيان للخارجية الروسية، نقلته وكالة سبوتنيك اليوم: "تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو إلى مقر الخارجية في 6 أيار/مايو، حيث تم تقديم احتجاج على خلفية حزمة العقوبات التي أقرتها لندن، والتي طالت عددا من وسائل الإعلام الرائدة، ومن بينها الشركة الروسية للإذاعة والتلفزيون".



وأضاف البيان: "تم إبلاغ السفيرة بعدم قبول مثل هذا الخط الهدام الذي سيؤدي حتما إلى تدمير العلاقات الثنائية وإلحاق الضرر بالعلاقات بين الشعبين الروسي والبريطاني".



وتابع البيان: "كما تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي سيواصل الرد بقسوة وحزم على جميع قيود العقوبات التي فرضتها لندن واتخاذ إجراءات للرد عليها".