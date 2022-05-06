أكد معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على ضرورة تواصل الإدارة مع اللاعبين والاجهاض على الاتهامات المتبادلة التي تضع النادي في وضع سيئ.

وقال إن الفريق بدأ فى بداية الموسم وسط استقرار وهدوء مما ساهم في تحقيق الانتصارات وإحراز الفوز.

وأضاف الشعبانى أنه يسعى إلى حل المشاكل الفنية داخل الفريق والملعب، لكنه لايستطيع أن ينشغل بمشاكل اللاعبين مع الإدارة وتعتبر هذه المشاكل زهنية بالدرجة الأولى، مشيراً على أهمية التواصل المتبادل بين الإدارة واللاعبين

وأكد مدرب المصري على تألق الحارس الشاب محمد شحاته، مؤكدا أنه مشروع حارس كبير وأن الثلاثى زياد فرج وإسلام المزين ومصطفى أيمن هم مستقبل النادي المصري.

وأردف المدير الفني أنه يرفض ما قام به اللاعبين الأيام السابقة بالانقطاع عن التدريبات، لكنه يلتمس العذر لهؤلاء حيث أنهم مرتبطون بالتزأمات ماليه.

وأبدى الشعباني حزنه على الاستغناء عن أحمد شديد، واسفه لطرد هيثم العيوني، مؤكدا ان الإسماعيلي استحق الفوز.