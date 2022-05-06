مع استمرار التضخم في إلقاء العبء على الأسر الأمريكية، يخطط الناس إلى تقليص مصروفاتهم من أجل السيطرة على الإنفاق خلال الفترة المقبلة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، للسيطرة على أسوأ تضحم (ارتفاع الأسعار) شهدته أمريكا من 40 عاماً. وهي المرة الثانية التي يرفع فيها الفيدرالي الفائدة في شهرين.

وأدى التضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية والخدمات، بما في ذلك الإسكان والغذاء والطاقة.

وبسبب موجات التضخم التي ضرب الولايات المتحدة، يقول أكثر من 50% من البالغين إنهم قد قلصوا بالفعل من تناول الطعام خارج المنزل وسيفكرون في تقليل ذلك أكثر إذا استمر التضخم في الارتفاع، وفقًا لاستطلاع تم عبر الإنترنت شمل حوالي 4000 شخص بالغ في الفترة من 23 مارس إلى 24 مارس، ونشره موقع سي إن بي سي الأمريكي.

وأفاد الاستطلاع أن من شملهم البحث أعلنوا تقليل استهلاكهم من قيادة السيارت، وقطع العديد من الإجازات لمواكبة التضخم، الأمر الذي وصفته اتيا براون المخططة المالية الأمريكية بأنه "كان مذهلاً".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من نصف البالغين قالوا إنهم يفكرون في ارتفاع الأسعار طوال الوقت، في حين أن 55% من أولئك الذين لديهم دخل سنوي للأسرة يبلغ خمسين الف دولار أو أقل يقومون بالتحقق من أسعار وتكاليف الخدمات باستمرار.

تقول براون: "الهدف رقم 1، بغض النظر عن أي شيء، هو حماية الضروريات، وهذا هو الغذاء والمأوى ووسائل النقل الأساسية".

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع بالولايات المتحدة، مما يزيد من ضغط الميزانيات. ووجد الاستطلاع أن أكثر من 75% من البالغين قالوا إنهم قلقون من أن الأسعار المرتفعة ستجبرهم على إعادة التفكير في خياراتهم المالية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 53% من الأمريكان توقفوا عن الأكل بالمطاعم و39% قللوا من التنقل بالسيارة، 29% ألغوا خططهم للسفر والإجازات الصيفية، و22% أجلوا خططهم لشراء سيارة.