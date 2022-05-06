العراق يدرس رفع جميع قيود فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة تدرس رفع جميع قيود فيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة العراقي رياض عبد الأمير، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن القيود المتبقية الخاصة بجائحة كورونا في العراق ضئيلة جدًا، مشيرًا إلى أن الدراسة جارية الآن لرفع القيود المتبقية في الأيام المقبلة.

وأضاف عبد الأمير، أن إعلان رفع القيود يأتي عند عقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية العراقية اجتماعها.

ويسجل الموقف الوبائي لكورونا في العراق خلال الأيام الماضية معدل إصابات أقل من 100 حالة.