رئيس فلسطين يدين مقتل مدنيين إسرائيليين في هجوم تل أبيب

عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الليلة، عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء اليوم، في هجوم تل أبيب.

وأكد عباس أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.

وحذّر الرئيس الفلسطيني من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا ادانته للاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار .

وأشار عباس إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.