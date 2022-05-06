تراجع أسعار البن في السوق العالمية

تراجعت أسعار العقود الآجلة لبن أرابيكا خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أسابيع، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على القهوة في الصين نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة لمواجهة التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب استمرار اضطراب حركة التجارة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كارلوس ميرا المحلل في مصرف رابو بنك القول إن إجراءات الإغلاق في الصين وهي مستهلك رئيسي للسلع الأساسية في العالم بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد، أدت إلى الحد من الطلب على البن.



وقال ميرا إن حصة استهلاك القهوة خارج المنازل في الصين من إجمالي الاستهلاك مرتفعة للغاية، وهي تتركز في المدن الكبرى حيث يتم تطبيق إجراءات الإغلاق فيها، مضيفا "نتوقع تراجعا كبيرا في استهلاك البن في الصين".



وتابع ميرا أن أسعار التجزئة في البرازيل أكبر مستهلك للبن في العالم، ارتفعت خلال 12 شهرا حتى نهاية شباط/فبراير الماضي بنسبة 88% وهو ما يمكن أن يخفض الطلب على البن. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم إلى الحد من استهلاك القهوة في البرازيل.



في الوقت نفسه أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب حركة التجارة العالمية. وتراجعت صادرات البن البرازيلي إلى روسيا وأوكرانيا بنسبة 72% و62% على الترتيب خلال آذار/مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات مجموعة سيكافي أند هيدجبوينت جلوبال ماركتس المصدرة للبن.



وتراجع سعر بن أرابيكا بنسبة 6ر2% إلى 11165ر2 دولار للرطل في تعاملات الساعة الواحدة و53 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت لندن وهو أقل مستوى له منذ 16 آذار/مارس الماضي.