بكين: لا يجب على اليابان إثارة ضجة بشأن ما يسمى تهديد الصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الجمعة، إنه لا يجب على اليابان إثارة ضجة بشأن ما يسمى "تهديد الصين"، وتقويض الثقة المتبادلة والتعاون بين الدول في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرد على تصريحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا التي ذكر فيها أن الوضع في أوكرانيا يمكن تكراره في شرقي آسيا.

واتهم تشاو، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليابان بزيادة التوترات الإقليمية عن طريق افتعال إثارة حول ما يسمى "تهديد الصين"، لتتخذ من ذلك عذرًا لتعزيز قوتها العسكرية، ما لا يفضي إلى سلام واستقرار إقليميين.

وأضاف أن قضية تايوان شأن صيني داخلي بالكامل، ولا يمكن مقارنتها بالوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن اليابان تتحمل مسؤوليات تاريخية جسيمة تجاه الشعب الصيني، ولذلك يتعين على السياسيين اليابانيين التحدث والتصرف بالمزيد من الحصافة فيما يخص قضية تايوان.

وأكد أن الصين تحمي بحزم سيادتها على أراضيها وحقوقها ومصالحها البحرية، وتعتزم التعامل مع الخلافات بشكل مناسب من خلال التفاوض والتشاور مع الدول المعنية.