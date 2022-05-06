 تداول 181 طن بضائع عامة ومتنوعة و70 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - بوابة الشروق
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تداول 181 طن بضائع عامة ومتنوعة و70 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

رضا الحصري:
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 12:10 م

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 191 طن بضائع عامة متنوعة، و70 شاحنة، و16 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 4 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة أرصفة موانئ الهيئة 18 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 221 راكبا بموانيها.
وأعلنت الهيئة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، أن حركة الصادرات شهدت تداول 139 طن بضائع عامة ومتنوعة، و8 شاحنات، و3 سيارات ملاكي، وبلغت حركة الواردات تداول 52 طن بضائع عامة ومتنوعة، و62 شاحنة، و13 سيارة ملاكي.
واستقبل ميناء نويبع السفينتين سيناء وعمان وعلى متنهم 11 شاحنة بحمولة 52 طن بضائع عامة، و13 سيارة ملاكي، و52 شاحنة فارغة، وغادرت السفينتين الميناء وعلى متنهم 8 شاحنات بحمولة 139 طن بضائع عامة، و3 سيارات ملاكي.

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