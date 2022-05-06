الحكومة التونسية: المشاورات مع صندوق النقد الدولي مشجعة وإيجابية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية ووزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، أن المشاورات الجارية حاليا بين تونس وصندوق النقد الدولي مشجعة وإيجابية، لافتا إلى أن الملف المقدم من قبل بلاده في نطاق هذه المشاورات يتميز بالمصداقية.

وأضاف النصيبي - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أن صندوق النقد الدولي ثمن طريقة إعداد الملف التونسي، الذي تم إنجازه بأسلوب تشاركي مع مختلف الإدارات التونسية المعنية.

وتابع قائلا، إن المشاورات باتت في مراحل متقدمة وإيجابية، وأنه سيتم قريبا الكشف عن نتائج تلك المشاورات، موضحا أنه ليس من المهم فقط التوصل إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بل أيضا التأكيد على أن تونس قادرة على أن تكسب ثقة جميع المتعاونين الدوليين، لبناء تونس جديدة تحقق طموحات المواطن.