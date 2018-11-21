استطلاع للرأي: الأوروبيون يوافقون على استجابة الاتحاد الأوروبي للحرب في أوكرانيا

كشف استطلاع حديث للرأي أجراه مقياس "يوروباروميتر" الاستقصائي، التابع للمفوضية الأوروبية، أن هناك اجماعًا كبيرًا بين مواطني الاتحاد الأوروبي لصالح استجابة الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأوضح الاستطلاع، الذي نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي، أن غالبية الأوروبيين اعتقدوا أن الاتحاد الأوروبي أظهر تضامنه مع الأزمة في أوكرانيا منذ بدايتها بنسبة 79% واتحاده بنسبة 63% وبسرعة 58% في رد فعله.

وذكر الاستطلاع، أن المستجيبين أيدوا على نطاق واسع الدعم الثابت لأوكرانيا وشعبها وعلى وجه الخصوص، وافق تسعة من كل عشرة مشاركين (بما يعادل 93%) على تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب، ووافق 88% من الأوروبيين على فكرة الترحيب بالفارين من الحرب في الاتحاد الأوروبي، وأيد 80% منهم الدعم المالي المقدم لأوكرانيا، في حين وافق 66% على أن "أوكرانيا يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي عندما تكون جاهزة"، و 71% يعتقدون أن أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية.

وأضاف أن دعم العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب هجومها العسكري على أوكرانيا مرتفع للغاية، وأن الغالبية العظمى من الأوروبيين 80%، يوافقون على العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، فيما وافق 79% من الأوروبيين على العقوبات ضد الأوليجارشية الروسية "النخبة" لفرض تكاليف اقتصادية وسياسية واضحة على النخبة السياسية الروسية المسئولة عن الهجوم.