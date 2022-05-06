روسيا وأوكرانيا: استعدادات لإجلاء دفعة جديدة من المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة

وكان بوتين قد أعلن بالفعل الانتصار في ماريوبول، وأمر قواته بإغلاق الموقع الصناعي المترامي الأطراف - الذي تم تصميمه خلال الحرب الباردة ليكون بمثابة مخبأ نووي ولديه شبكة من الأنفاق تحت الأرض - بدلا من محاولة السيطرة عليه.

لكن القوات الأوكرانية المتبقية، التي تشمل مقاتلين من فوج آزوف وبعض المارينز وحرس الحدود والشرطة - قالت إن الهجمات الروسية مستمرة.

ونشر فوج آزوف لقطات بطائرة بدون طيار تظهر انفجارات في مصنع الصلب، لكن لم يتم التحقق من تاريخ اللقطات. وفي وقت سابق الخميس، قال قائد الفوج، سفياتوسلاف بالامار، إن المدافعين الأوكرانيين يخوضون "معارك صعبة ودامية" ضد القوات الروسية التي تمكنت من دخول جزء من المجمع.

ونفى الكرملين أن تكون قواته قد حاولت اقتحام المصنع، وأصر على فتح ممر إنساني في إطار وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام بدأ يوم الخميس.

وقال غوتيريش إن عملية ثالثة لإجلاء المدنيين من المدينة جارية، وستصل إلى المدينة الجمعة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإجلاء سيتم في منتصف النهار تقريبا.