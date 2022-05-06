ترحيب أممي بإجماع مجلس الأمن على دعم جهود إيجاد حل سياسي للحرب في أوكرانيا

رحبت الأمم المتحدة، الجمعة، بإجماع مجلس الأمن على دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب في أوكرانيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عقب إصدار مجلس الأمن الدولي لأول بيان بخصوص الحرب الأوكرانية، بحسب وسائل إعلام: «اليوم ولأول مرة تكلم مجلس الأمن بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا. كما قلت مرارًا يجب على العالم أن يتحد لإسكات البنادق ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف: «أرحب بهذا الدعم وسأواصل بذل قصارى جهدي لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام».

وفي وقت سابق من الجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، بيانا أكد فيه دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح البيان: «تتعهد الدول الأعضاء بالتزام تسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية (..) ودعم جهود الأمين العام في البحث عن حل سلمي».

وهذا أول بيان رسمي يصدر من مجلس الأمن منذ بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.