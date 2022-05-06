الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة لايسد حاجة شهر واحد من الاحتياج الفعلي

أظهرت بيانات رسمية عراقية اليوم الجمعة أن الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة لا يسد حاجة البلاد لشهر واحد.



وحذر تقرير لديوان الرقابة المالية في العراق من أن الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب لغاية نهاية شهر آذار/مارس الماضي يبلغ 373الف طن موزعة بواقع 269 الف طن حنطة محلية و104الف طن حنطة أستراليا مستوردة.



وأوضح التقرير أن الخطة التسويقية لمحصول الحنطة للعام الحالي أظهرت أن الحاجة الشهرية من مادة الحنطة للحصة الواحدة من البطاقة التموينية تبلغ بحدود 450الف طن أي أن الخزين لايسد حاجة شهر واحد من الإحتياج الفعلي.



وذكر أن معدل إنتاج الحنطة الفعلي في العراق للعام الحالي انخفض إلى مابين 2مليون و 2مليون و500 ألف طن بسبب تقليص الخطة الزراعية جراء شحة المياه في العراق.



وطالب التقرير بتوفير كميات للخزين الستراتيجي من خلال إستيراد الحنطة وايضا من الإنتاج الوطني.