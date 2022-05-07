تقرير: اشتعال النيران بفرقاطة روسية في هجوم صاروخي من أوكرانيا

شبت النيران في فرقاطة روسية في البحر الأسود بعد أن استهدفها صاروخ أوكراني، وفقا لتقارير إعلامية أوكرانية، على الرغم من أن الحادث لم تؤكده موسكو، وتمت الاشارة إليه بشكل غير مباشر فقط في كييف.

وذكر موقع دومسكاجا الالكتروني ومقره أوديسا اليوم الجمعة إن النيران شبت بالسفينة بروجيكت 11356 من سلسلة سفن بورفيستنيك بالقرب من جزيرة سنيك بعد أن ضربها صاروخ نيبتون تم إطلاقه من الأراضي الأوكرانية.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا لم تؤكد الحادث، رفعت هيئة الأركان العامة العسكرية للبلاد عدد السفن الروسية التي تم تدميرها منذ بدء الغزو الروسي إلى 11 سفينة.

وقام موقع دومسكاجا بمشاركة صور بالأقمار الصناعية تظهر السفينة وقد اشتعلت بها النيران، ومع ذلك تعذر الحصول على تأكيد من جهات مستقلة.

وتعد بورفيستنيك نوعا جديدا نسبيا من السفن التي لم تضف للأسطول الروسي سوى في عام 2016. ويعتقد أن هناك ثلاثة من هذا النوع في بحر البلطيق حاليا.