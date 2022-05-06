استمرار نمو صادرات الشرق الأوسط من وقود الطائرات إلى أوروبا

تشير البيانات الاقتصادية إلى استمرار نمو واردات أوروبا من وقود الطائرات من الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي بعد وصولها خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 9 أشهر، حيث تفوقت شحنات وقود الطائرات على شحنات الديزل (السولار).



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن بيانات حركة الملاحة البحرية ومؤسسة فورتيكسا تشير إلى وصول واردات أوروبا من الوقود المكرر من الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي إلى 42ر2 مليون طن، مقابل 03ر2 مليون طن خلال أبريل الماضي وكان أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي.



وبحسب بلومبرج فإن أرقام الشهر الحالي تشمل 650 ألف طن وصلت بالفعل إلى الموانئ الأوروبية و971 ألف طن في طريقها إلى أوروبا و800 ألف طن تم حجز ناقلات لنقلها خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية ظهور شحنات جديدة إلى أوروبا خلال الشهر الحالي.



يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تقسيم بعض شحنات الديزل الضخمة التي كانت متجهة إلى أوروبا إلى شحنات أصغر وإعادة توجيهها إلى البرازيل خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أدى إلى انخفاض كميات واردات أوروبا من الديزل من الشرق الأوسط خلال الشهر الماضي مقارنة بالتقديرات السابقة.