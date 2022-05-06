ينصت عشرات الطلاب العشرينيين مرتدين العمائم الأفغانية التقليدية لمدرسهم في حصة قد تكون الأولى في حياة معظمهم ممن نشأوا في الجبال بصحبة البنادق والرشاشات، وهي أولى الدورات لتعليم المقاتلين أساسيات حقوق الإنسان للمنتسبين حديثا لجهاز الشرطة الأفغاني التابع لحكومة طالبان.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، بدأت دورات لتعليم المئات من أفراد شرطة طالبان أساسيات حقوق الإنسان بإشراف جمعية جنيفا كول السويسرية؛ للحد من السلوكيات العدائية لديهم، والتي تسببت بكثير من المشكلات كتزايد حالات إطلاق النار من قبل شرطة المرور علي السيارات المخالفة.

ويقول رؤوف الذي درس لنحو 250 من أفراد شرطة طالبان، أساسيات حقوق الإنسان، إن 60% من تلاميذه لم يحضروا تعليما أساسيا من قبل، ولكن تلقيهم للدورة أظهر ميلا واضحا لأكثريتهم في تعلم المزيد وتغيير بعض العادات العنيفة المتأثرة بحياة القتال.

وأظهر عدد من التلاميذ الحاضرين لتلك الحصة من الدورة تجاوبا على غرار كفاية الله الذي يعمل ضابط سجون لدى طالبان، والذي أكد أنه سيسمح لاحقا للمساجين بالتواصل مع ذويهم بعد أن كان يمنع ذلك، مضيفا أنه تحمس بعد الدورة لجلب مدرسين يعممون مفاهيم حقوق الإنسان في مركز الشرطة الذي يعمل به.

ويقول بركة الله تلميذ عشريني آخر من منتسبي شرطة طالبان المتلقين للدورة، إنه قرر التوقف عن اصطحاب السلاح معه داخل المستشفيات؛ حرصا على السلامة النفسية للمرضى، الأمر الذي لم يكن يدركه ولا أغلبية المسلحين من قبل في تعاملاتهم مع المدنيين.

ومن بين صور التجاوب من قبل العناصر الشرطية التابعة لطالبان، حرص كثير منهم على جمع عدد كبير من الملازم الخاصة بالدورات لنشرها بين زملائهم من غير الحاضرين.

وتقول أشلي جاكسون مديرة مركز دراسة المجموعات المسلحة بجمعية التنمية المستدامة، إنه من الضروري التعاون مع أفراد طالبان بتوعيتهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ ما له أن يحد من معاناة الكثيرين القاطنين تحت سيطرتهم والذين بحاجة لجهات على دراية بحقوق الإنسان للتعامل معهم.