ارتفاع حصيلة وفيات انهيار مبنى بالصين إلى 53 مع انتهاء جهود الإنقاذ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن انهيار مبنى في وسط الصين إلى 53 شخصا، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية اليوم الجمعة.

وانهار مبنى سكني وتجاري من ستة طوابق في مدينة تشانجشا بوسط الصين قبل أسبوع. وفي ذلك الوقت، لم يتم الكشف عن أعداد الضحايا.

وبعد اكتمال أعمال الإنقاذ، أعلنت وكالة أنباء شينخوا اليوم الجمعة أنه تم انتشال 10 أشخاص أحياء من تحت الانقاض منذ حدوث الانهيار.

وقال مسؤولون إن المبنى شُيّد بشكل غير قانوني.

وألقت الشرطة القبض على مالك المبنى وعدد من الأشخاص تورطوا في التصميم والبناء.

وكان المبنى يضم فندقا ومطعما وعدة شقق من بين أشياء أخرى.

يشار إلى أنه بسبب انتشار الفساد وعدم وجود ضوابط على معايير السلامة، فإن انهيار المباني أمر شائع في الصين، وخاصة في المقاطعات الريفية.