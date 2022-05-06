واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، فقد أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 3545 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و94 ألفا و938 حالة.

وأفادت الوزارة، بأنه تم أيضا تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا وحالتي وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية 26 ألفا و714 إصابة جديدة ووفاة 48 شخصا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و464 ألفا و782 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و206 حالات.

وسجلت أستراليا 38 ألفا و113 إصابة جديدة ووفاة 30 شخصا؛ ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و168 ألفا و861 حالة والوفيات إلى 7454 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7705 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و308 آلاف و319 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و979 حالة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 935 إصابة جديدة إلى جانب 5 وفيات، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و911 ألفا و324 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 40 ألفا و203 حالات.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 30 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونا و528 ألفا و654 حالة، فيما ظل عدد الوفيات ثابت عند الـ30 ألفا و372 حالة.

وسجلت ليتوانيا 168 إصابة جديدة ووفاة شخصين بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و59 ألفا و356 حالة، والوفيات إلى 9114 حالة.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 7421 إصابة جديدة ووفاة 23 شخصا؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 977 ألفا و380 مصابا والوفيات إلى 797 حالة.

وسجلت تايوان 36 ألفا و213 إصابة جديدة ووفاة 10 أشخاص؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 268 ألفا و569 حالة، والوفيات إلى 896 حالة.

وسجلت الصين 374 إصابة جديدة ووفاة 12 شخصا؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 218 ألفا و945 حالة، والوفيات إلى 5153 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 7 إصابات جديدة ووفاة شخص واحد فقط؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و573 مصابا والوفيات إلى 13 ألفا و661 حالة.

وفي النمسا، تم الإبلاغ عن 6 آلاف وحالة إصابة جديدة بـ "كوفيد19" في آخر 24 ساعة، و6 حالات وفاة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و172 ألفا و760 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و228 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و158 ألفا و793 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و695 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الإبلاغ عن 9 إصابات بالفيروس التاجي، وصفر حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و660 حالة، ويقف إجمالي الوفيات عند 1637 حالة.

وسجلت بولندا 611 إصابة جديدة ووفاة 25 شخصا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و999 ألفا و517 مصابا، والوفيات إلى 116 ألفا و124 حالة.

وسجلت سلوفاكيا 504 إصابات جديدة ووفاة 9 أشخاص؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و784 ألفا و410 حالات، والوفيات إلى 19 ألفا و961 حالة.

وسجلت لاتفيا 314 إصابة جديدة ووفاة 9 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 824 ألفا و46 حالة، والوفيات إلى 5789 حالة.

وسجلت أفغانستان 14 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 178 ألفا و919 حالة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة؛ ليظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 7684 حالة.

وسجلت الفلبين 150 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و686 ألفا و693 حالة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة؛ ليظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 60 ألفا و439 حالة.

كما سجلت فيتنام 3819 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة 6 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و670 ألفا و570 حالة والوفيات إلى 43 ألفا و55 حالة.