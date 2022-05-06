افتتاح معرض أمواج الإبداعي بعد غد الأحد



تنظم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد المعرض الإبداعي الـ١٨ لفنون التوحد "أمواج" بداية من الأحد المقبل الموافق ٨ مايو ويستمر حتي ١٢ مايو الجاري بالتعاون بين وزارتي التضامن والثقافة ، وذلك بمركز الهناجر للفنون، حيث يفتح المعرض أبوابه يوميًا بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى ٨ مساء، وذلك بمشاركة ٥ مؤسسات عاملة بمجال ذوى الاعاقة.

ويشهد المعرض عرض ٤٠ عملا فنيا جماعيا وفرديا، وذلك تأكيدًا علي دور الفنون التي دائما ما تلعب دورا مهما فى المجتمع الإنساني فى العديد من المجالات ومن أهمها المجال التربوى.

وأكدت مها هلالى رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الاعاقة والتوحد إن التربية الفنية تعد أحد أهم مجالات النظام التربوي الحديث، حيث إن الممارسات الفنية باختلاف صورها تساعد على حسن التوافق مع النفس ومع البيئة الخارجية بشكل عام.

وأوضحت الهلالي أنها تسهم كذلك في مساعدة الأشخاص ذوي التوحد بشكل خاص في تنمية جوانب النمو المختلفة مثل النمو الحسى والحركى والإدراكى واللغوى، وتحقيق التوافق النفسي وتنمية السلوك الاجتماعي الإيجابي لديهم مما يساعدهم على الاندماج مع أسرهم والمجتمع.

وأضافت هلالي أن "جمعية التقدم" تهتم بتقديم جلسات التدخل من خلال الفن ضمن التدخلات والبرامج التعليمية والتأهيلية المختلفة التى تقدم لهذه الفئة.

وأشار إلى أنه إيمانا بهذا الدور الفعال للفنون واستمرارًا لمسيرة الجمعية فى تنظيم المعارض الفنية الجماعية والفردية تأتي أهمية هذا المعرض الإبداعى لفنون ذوى التوحد والذى تنظمه الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى التوحد.