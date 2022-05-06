أعادت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى أمجاد حفلات أم كلثوم فى الخميس الأول من كل شهر وأثبتت ان روائع كوكب الشرق الخالدة ما زالت تتصدر المشهد الغنائى فى مصر والوطن العربى باعتبارها مصدرا للإلهام وملاذا للجمهور من صخب الحياة.

فعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" الذى علق لافتة (كامل العدد) أقيمت سهرة من الطرب الخالص قادها باقتدار وتمكن المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وتضمنت باقة مختارة من أعمال سيدة الغناء العربى أداها ببراعة المبدعات غرام رأفت، أشرقت، شروق شريف، حسناء، ونجحن فى انتزاع الإعجاب من خلال جمال الأصوات واتقان المقامات كان منها يا مسهرني، على بلد المحبوب، الفوازير، غني لي شوي شوي، مادام تحب بتنكر ليه، عن العشاق، جمال الدنيا، برضاك يا خالقي، دارت الأيام، حبيبي يسعد أوقاته وسيرة الحب، وبمهارة وتميز عزف على القانون على الخبيري موسيقى الف ليلة وليلة ويا مسهرنى ونال استحسان الحضور.