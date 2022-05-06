تموين الإسكندرية: تخزين 323 ألفا و760 طنا من الأقماح المحلية منذ بداية التوريد

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة التموين أن لجان توريد القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية استقبلت حتى الآن أقماحا محلية منذ بداية التوريد الذى بدأ أمس بإجمالي ٣٢٣.٧٦٠ طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وقالت المديرية إن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلع ٧٣٠٠٠ فدان تقريبا وسيتم توريد ١٢ اردب قمح عن كل فدان منزرعا طبقا لضوابط هذا العام حيث من المستهدف توريد ١٣٠٠٠٠ طن قمح تقريبا هذا العام.