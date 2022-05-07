ليفانتي ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني بفوز ثمين على سوسييداد

أنعش ليفانتي آماله في البقاء بالدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين والمتأخر 2 / 1 على ريال سوسييداد اليوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم إلى المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة أمام ديبورتيفو ألافيس ، وتجمد رصيد سوسييداد عند 56 نقطة في المركز السادس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم تقدم ليفانتي بهدف أحرزه خورخي ميرامون في الدقيقة 53 ، وتعادل النجم الكبير ديفيد سيلفا لفريق سوسييداد بهدف في الدقيقة 66 قبل أن يحرز جونزالو ميليرو هدف الفوز لليفانتي من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.