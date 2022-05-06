المغرب: أكثر من 6 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 6 آلاف و351 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا تلك الجرعة 6 ملايين و275 ألفا و701 شخص.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي متلقي الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و809 آلاف و394 شخصا، وإجمالي متلقي الجرعة الثانية 23 مليونا و288 ألفا و419 شخصا.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بتسجيل 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و165 ألفا و151 حالة.

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و70 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 72 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و148 ألفا و780 حالة.