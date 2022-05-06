تقرير: ترامب يشجع إيلون ماسك على شراء تويتر لمواجهة «طغاة التكنولوجيا»

صرّح ديفين نونيس، مدير تطبيق وسيلة التواصل الاجتماعي تروث، أو الحقيقة، وهو التطبيق الذي يملكه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب، بأن رئيسه ترامب يشجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على شراء تطبيق تويتر مقابل 44 مليار دولار.

قال نونيس في حوار لشبكة فوكس نيوز، "قرر ترامب شراء تويتر ليجعله بيئة آمنة للحوار بين العائلة والأصدقاء، قبل أن يعلن إيلون ماسك عن نيته لشراؤه، ولذلك هو يشجع ماسك حاليا على إتمام الصفقة".

أوضح نونيس أن ترامب أطلق تطبيق تروث للمحافظين الذين شعروا بأنه تتم مراقبتهم من قبل تطبيق تويتر، مشيرا إلى أن هذا الهدف هو ما جعل ترامب يشجعه لمواجهة طغاة التكنولوجيا، فآن الآوان أن يعود للأمريكان صوتهم مرة أخرى، وأن يصبح الإنترنت متاحا للجميع كما كان من قبل.

آثارت أخبار شراء ماسك لتطبيق تويتر العديد من التكهنات بعودة حساب ترامب على التطبيق، بعدما تم إغلاق حسابه نهائيا فور وقوع أحداث الشغب المعروفة بشغب الكابيتول في 6 من شهر يناير لعام 2021.

وردا على هذه التكهنات صرّح ترامب بأنه لن ينضم للتطبيق مرة أخرى، حتى إذا اكتملت صفقة إيلون ماسك، حيث قال لفوكس نيوز، "إيلون ماسك رجل جيد، وسيجري تحسينات رائعة على تطبيق تويتر ولهذا أشجعه، ولكنني لن أعود لتويتر، بل سأبقى حيث أنا، على تطبيقي تروث".

من ناحيته، كان قد علق ماسك على تطبيق تروث الشهر الماضي حيث غرد على تويتر قائلا: "تطبيق تروث وهو اسم سيء جدا، أصبح من أكثر التطبيقات التي يتم تحميلها على أبل ستور، وهو موجود بسبب فرض تويتر للرقابة على حرية التعبير".