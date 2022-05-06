كيف أصبح توائم مالي التسعة بعد مرور عام على ميلادهم؟

وقال عبد القادر إن الأسرة ستقيم حفل عيد ميلاد بسيط تحضره الممرضات وعدد من سكان المبنى السكني الذي تقيم فيه.

ومضى قائلا: "لا شيء أفضل وأجمل من السنة الأولى. سنتذكر هذه اللحظة الرائعة ما حيينا".

وكان التوائم التسعة قد حطموا سجلات غينيس القياسية لأكبر عدد من التوائم يبقون على قيد الحياة.

وكانت الحكومة المالية قد نقلت والدة التوائم إلى المغرب لتلقي العناية المناسبة قبيل موعد وضعها في الرابع من مايو 2022.

يذكر أن الولادات المتعددة تتسم بالخطورة، وتنصح الأمهات الحوامل بأكثر من 4 أجنة بالاجهاض في بعض الدول التي تجيز هذا الموضوع.

كما لا يخلو الأمر من مخاطر للأجنة ذاتها نتيجة الوضع المبكر، إذ قد يعانون من تسمم الدم أو الشلل الدماغي ( cerebral palsy).

وتقيم الوالدة حليمة مع أطفالها التسعة في شقة يصفها عبدالقادر بأنها "شقة طبية" تعود لمالكي عيادة عين برجا في الدار البيضاء حيث ولد التوائم.