قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه كثيرا ما يسمع من طلاب كليات الإعلام وحديثي التخرج، عبارة "أريد أن أصبح مذيعاً..أريد أصبح مذيعة!".

وأضاف عبد الحميد عبرر منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": عندما أسأل عن أسباب تلك الرغبة فأسمع إجابات لا يفلح أصحابها في إخفاء رغبتهم في الشهرة، وهي رغبة طبيعية لا غبار عليها.. يطلبون النصيحة فأنصحهم بالتعلم والاجتهاد والتدريب في غرف الأخبار وفي الميدان حتى يتمكنوا أولاً من أدوات المراسل، التي أعتبرها الخطوة الأهم.. وهنا تكون المشكلة، إذ أن بعضهم يعتبر المراسل درجةٌ أقل من المذيع، أو أن المذيع ترقيةٌ للمراسل!!"



وتابع عبد الحميد: "يا جماعة.. اذهبوا للعم جوجل وابحثوا عن أسماء مثل كريستيان أمانپور وأندرسون كوپر وچون سمبسون وليز دوسيت، كل هؤلاء لديهم برامج شهيرة في أهم القنوات العالمية لكن أسماءهم صنعها الميدان في الأحداث الكبرى. لا يمنعهم كرسي "المذيع" ولا تكييف الاستوديو من السفر لتغطية الحروب والأزمات والكوارث البيئية. ليس لديهم تلك الُعقد، ويعتبرون أنفسهم جديرين (وهم كذلك فعلاً) بصفة الصحفي التليفزيوني الشامل، وتلك صفةٌ لو تعلمون عظيمة!"



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