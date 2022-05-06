كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط قيود مخففة ضد الفيروس في خطوة رئيسية نحو العودة للحياة الطبيعية .

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت 26 ألفا و714 إصابة بكورونا، بما في ذلك 28 حالة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و464 ألفا و782 إصابة.

ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 23 ألفا و206 حالات بزيادة 48 عن اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وبحلول اليوم الجمعة كان قد تلقى 16ر33 مليون شخص، أو6ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات تلقيح معززة. وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح بالكامل 55ر44 مليون شخص، أي ما يعادل8ر86 %.