تعرف على المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان

وتستهدف المنصة جميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين، المقيمين على أرض مصر.وتعد المنصة الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا.ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.