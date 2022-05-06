ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف بيلاروس مع مخاطر عالية بعدم سداد الدين

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني، سجل العملات الأجنبية على المدى الطويل لبيلاروس بمقدار درجة ليصل إلى ثاني أدنى مستوى فوق مستوى العجز عن السداد، مشيرة إلى صعوبات فنية للحكومة في سداد الدين بسبب العقوبات الدولية.

قالت الوكالة في بيان اليوم الخميس نقلته وكالة بلومبرج للأنباء إنه ما لم تشهد الظروف تغيرا "بشكل غير متوقع وموات بشكل كبير"، سيتم النظر للدين التجاري الأجنبي لحكومة بيلاروس بأنه "معرض للغاية للتخلف عن السداد". وتصنف ستاندرد آند بورز الدين عند مستوى سي سي.

ووفقا للبيان، "تدرك ستاندرد آند بورز أنه بسبب العقوبات الدولية، تواجه حكومة بيلاروس صعوبات فنية في سداد الدين المقوم بالعملات الأجنبية المستحق لدائنين بشروط ميسرة".