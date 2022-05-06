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ليبيا: إنقاذ مهاجرين غير قانونيين غرب طرابلس

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 9:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 9:53 ص

أعلن مكتب الإعلام برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي صباح اليوم الجمعة أن أحد زوارق الدوريات التابعة لحرس السواحل الليبي (نقطة حرس السواحل وأمن الموانئ مرسى ديلة بالزاوية غرب طرابلس) تمكن أول أمس الأربعاء من إنقاذ مهاجرين غير قانونيين من عدة جنسيات أفريقية، لم يحدد عددهم.

وأكد المكتب تلقي زورق آخر من الزاوية نداء استغاثة وتمكنه بعد ذلك من إنقاذ 20 مهاجرا آخرين غرب مدينة زوارة بأقصى الغرب الليبي، مؤكدا أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب.

ويعتبر المهاجرون ليبيا دولة عبور نحو الشواطئ الأوروبية المقابلة شمالا.

وتزايدت بعد الحرب الأهلية الليبية أعداد المهاجرين والعصابات المحلية والدولية التي تمتهن نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط، ومنه إلى جزيرة لامبيدوزا أقرب الجزر الإيطالية، بواسطة قوارب تكون متهالكة في الغالب.


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