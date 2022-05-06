الداخلية العراقية: استقرار في ميسان ولا صحة لشائعات الانفلات الأمني والإعدامات

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن محافظة ميسان تشهد استقرارًا أمنيًا ولا صحة للشائعات المتداولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان الوزارة إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي من نشره وجود انفلات أمني وإعدامات في الشوارع وأسر للمواطنين في ناحية العزير التابعة لقضاء قلعة صالح في محافظة ميسان".

وأضافت أنه "بعد التحقيق من الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين هذه المحافظة والجهد الفني، فقد تبين أنه لا وجود لهكذا حادث، وأن المحافظة تشهد استقرارًا أمنيًا"، مشيرًا إلى أن "هناك مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء العمومة؛ ما استدعى تدخل القوات الأمنية وفض المشاجرة بعد الاشتباك مع الطرفين والقبض على بعض أطرافها في الناحية، فقط لا غير".

ودعت الوزارة العراقية إلى "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية حصرًا والابتعاد عن نقل الشائعات والمعلومات الكاذبة"، مضيفة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول الترويج لمقاطع فيديو تهدد السلم المجتمعي".