الكاردينال المتهم في صفقة العقارات الخاسرة بلندن ينفي الاتهامات في المحكمة

رفض الكاردينال الكاثوليكي الروماني جيوفاني أنجلو بيتشيو/73عاما/الذي كان محور فضيحة صفقة العقارات الخاسرة في لندن التي كبدت الفاتيكان أكثر من 200 مليون دولار كل الاتهامات خلال محاكمته في روما اليوم الخميس.

وقال الكاردينال بيتشيو في بيانه الذي استغرق أكثر من ساعتين "كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وتتعلق المحاكمة بخسارة ناجمة عن بيع عقار فاخر في وقت كان فيه بيتشيو موظفا هاما في وزارة خارجية الفاتيكان التي تولت إبرام الصفقة. ووجهت إلى المتهمين في القضية تهم بالفساد وإساءة استخدام المنصب وغسل الأموال.

واشترى الفاتيكان المبنى الواقع في حي تشيلسي الراقي في لندن بهدف تحقيق ربح من بيعه لاحقا ، وذلك باستخدام الأموال التي تم جمعها باسم "بنس بيتر" – وهو صندوق تحصيل عالمي للتبرعات السنوية التي تقدم مباشرة إلى الفاتيكان.

ووفقا لتقديرات الادعاء، فإن الخسارة في المبنى، الذي تم بيعه آنذاك ، بلغت ما يعادل نحو 240 مليون دولار.