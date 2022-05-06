الشرطة السريلانكية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلابية أمام البرلمان

أفادت تقارير إخبارية الليلة بأن الشرطة السريلانكية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة نظمها طلاب جامعيون أمام البرلمان للمطالبة بإقصاء الحكومة .

وذكر موقع " كولومبو بيج " الاخبارى السريلانكى الذى أورد النبأ أن الطلاب نظموا مسيرة بالقرب من جامعة سرى جيواردينبورا إلى البرلمان ، وحاولوا دخول مبنى البرلمان ، ولكن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنعهم من اجتياز المتاريس الأمامية ، ومع ذلك واصل الطلاب احتجاجاتهم قرب البرلمان الليلة.

وجدير بالذكر أن الشرطة كانت قد أغلقت الطرق القريبة من البرلمان فى وقت سابق ، وذكرت أنه تم اتخاذ هذا الاجراء للحيلولة دون عرقلة أنشطة البرلمان .

وقال الموقع الاخبارى السريلانكى إنه تم اعتقال 12 شخصا أثناء مظاهرة بالقرب من البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وأشار إلى أن سريلانكا تواجه نقصا حادا فى المواد الغذائية والكهرباء وحالة من الركود بسبب نقص العملة الصعبة نتيجة انخفاض النشاط السياحى أثناء فترة تفشى وباء فيروس كورونا، وأن تردى الوضع الاقتصادى أدى إلى تنظيم مظاهرات احتجاج ضخمة ، ومتواصلة للمطالبة باستقالة الحكومة .