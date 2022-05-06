ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا



سجلت ألمانيا اليوم الجمعة تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 2ر553 مقابل 8ر566 أمس الخميس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 5ر785، وقبل شهر 2ر1322.



وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 85 ألفا و73 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 101 ألف و610 حالة يوم الجمعة الماضي.



وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 214 حالة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 25 مليونا و215 ألفا و210 حالات.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.