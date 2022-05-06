صلاح يرد بسخرية على استمراره في ليفربول

رد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بسخرية على احتمالية استمراره أو رحيله عن صفوف الريدز، خلال الفترة المقبلة، في ظل غموض موقفه من تجديد عقده مع النادي.

وحضر صلاح مساء أمس الخميس حفل رابطة النقاد الصحفيين في إنجلترا بالعاصمة لندن، لاستلام جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2022.

وخلال تواجد صلاح على المسرح لاستلام جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، تلقى سؤالًا جاء فحواه: "هل ستكون متواجدًا هنا العام المقبل ؟".

وأجاب الفرعون على هذا السؤال قائلًا: "أتقصد التواجد في إنجلترا أم هنا على المسرح ؟ –ضاحكًا-، سأكون دائمًا على المسرح –يقصد الاستمرار في الحصول على الجوائز".

يُذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، فيما تُشير عدة أنباء لاحتمالية رحيله بنهاية الموسم الجاري، حال عدم الاتفاق على تجديد التعاقد بين الطرفين.