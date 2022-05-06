السفارة الروسية في واشنطن تدعو الولايات المتحدة إلى تدمير ترسانتها الكيميائية

دعت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى تدمير ترسانتها الكيميائية، مؤكدة أن موسكو تخلصت من أسلحتها قبل بضع سنوات.

وشددت السفارة الروسية، على تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، على أن روسيا دمرت الأسلحة الكيميائية بالكامل في عام 2017، وهي حقيقة أكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت أن الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة المشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولم تتخلص من مخزونها من مواد الحرب السامة، لافتة إلى أن واشنطن لديها القدرة التقنية والموارد المالية لتسريع عملية التخلص من السلاح الكيميائي.