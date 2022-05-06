أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه تم إجلاء نحو 500 شخص من مجمع "آزوفستال" ومدينة "ماريوبول" الأوكرانية والمناطق المحيطة.

وقال جوتيريش - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) اليوم الجمعة - إنه خلال عملية مشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت قافلتان للعبور الآمن بإجلاء ما يقرب من 500 شخص بنجاح من مصنع آزوفستال وماريوبول والمناطق المحيطة.

وأضاف: "آمل أن التنسيق المتواصل مع موسكو وكييف يؤدي إلى المزيد من وقف الأعمال القتالية لأغراض إنسانية للسماح للمدنيين بالعبور الآمن".