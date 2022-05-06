مستشار الرئيس للتخطيط يتفقد محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي ببورسعيد



تفقد اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل بمحطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي التى تعمل على معالجة المياه الملوثة الناتجة من المشروعات البترولية حقول الغاز الطبيعي بحقول البحر المتوسط.

ويتم نقل هذه المياه من مصادرها المختلفة الملاصقة للمشروع إلى موقع المشروع بواسطة شاحنات نقل السوائل التابعة لشركات إنتاج الغاز.

وقال محافظ بورسعيد إنه تم توفير وحدات معالجة متخصصة لهذه النوعية من المياه، موضحا أن المشروع يعتمد على نظام المعالجة البيولوجية بطاقة تصميمية قصوى 5000 متر مكعب اليوم.

ويتم التخلص من الصرف الناتج من المعالجة من خلال خط صرف إلى محطة معالجة الصرف الملاصقة للمشروع، ويقام المشروع على مساحة 5990 متر مربع.