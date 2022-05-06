مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار على الحدود بين قيرغيزستان وأوزبكستان



أفادت تقارير قرغيزية بوقوع إطلاق نار على الحدود بين قيرغيزستان وأوزبكستان بوسط آسيا ، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة عن حرس الحدود القرغيزي القول إن ثلاثة قرغيزيين توفوا متأثرين بجراحهم في المستشفى، بعد أن أطلق جنود أوزبكيون النار عليهم.



ولم يُعرف أي شيء في البداية عن السبب وراء وقوع إطلاق النار، حيث تردد أن ممثلين عن سلطات الحدود من البلدين اجتمعوا بعد ذلك لتوضيح ملابسات الحادث.



وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، نالت الجمهوريتان الواقعتان في آسيا الوسطى استقلالهما في عام 1991. إلا أن النزاعات، على طول الحدود الممتدة بينهما بطول 1000 كيلومتر، شائعة.



وفي عام 2010 ، وبعد تغيير السلطة في قيرغيزستان ، اندلعت أعمال شغب واشتباكات في جنوب البلاد بين مواطنين قرغيزيين وأوزبكيين يعيشون هناك، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 2500 شخص، وفقا للتقديرات.