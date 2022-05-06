الطيران الروسي يدمر 27 هدفا عسكريا أوكرانيا من بينها 3 مستودعات للذخيرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية دمرت خلال اليوم 27 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، من بينها مستودعات للذخيرة ومراكز لتجمع الأفراد والعتاد العسكري.

وقال المتحدث في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "دمرت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية 27 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، من بينها 3 مستودعات للذخيرة في مناطق كوزمينوفكا، وزفانوفكا، وسيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما دمرت 16 مركزًا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، وأسفر القصف عن القضاء على 310 جنود، و27 وحدة سلاح وعتاد عسكريًا، ومنظومة صواريخ من طراز "أوسا-إيه كيه إم" في منطقة سيفيرسك.

وتابع المتحدث: "استخدمت القوات الجوية الروسية، صواريخ عالية الدقة متمركزة جوًا بتدمير 31 مركزًا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري الأوكراني، كما دمرت مستودعا للذخيرة في منطقة بوباسنايا".

وأشار المتحدث إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية دمرت خلال اليوم 22 مركز قيادة، و207 نقاط حصينة ومراكز لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، و3 مستودعات للذخيرة.