 إف دي إيه تقيد استخدام لقاح جونسون تخوفا من الجلطات الدموية - بوابة الشروق
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إف دي إيه تقيد استخدام لقاح جونسون تخوفا من الجلطات الدموية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 5:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 5:16 ص

قالت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية " إف دي إيه " إنها قررت تقييد استخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" للكبار والمضاد لفيروس كورونا بسبب مخاطره المحتملة من إحداث تجلطات دموية.
يأتي هذا بعد أن كانت الشركة قد منحت ترخيص إنتاج اللقاح من يبدأ عمرهم من 18 سنة فما فوق وهو أحد ثلاث لقاحات مضادة لفيروس كورونا " كوفيد ـ 19 " تمت إجازتها للاستخدام في داخل الولايات المتحدة ، حسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وقالت الهيئة إن لقاح الشركة ، وهو عبارة عن جرعة واحدة ، يمكن استخدامه في الأماكن التي لا تتاح فيها اللقاحات الأخرى المرخصة أو حين لا يكون الأشخاص معنيين باستخدام الجرعات الأخرى.

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