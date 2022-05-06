سويسرا تتعرض للانتقاد للتساهل في مصادرة أموال روسية بالمليارات

قال رجل الأعمال والسياسي الأمريكي بيل بروادر في تعليق على حجم الأموال الروسية في سويسرا إن مصادرة 6ر7 مليار دولار في شكل أصول روسية حتى الآن من جانب السلطات السويسرية "أمر مهين".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال براودر الذي ينتقد الكرملين بشدة، إنها "بالأرقام المطلقة تعتبر أموالا ضخمة، لكن سويسرا واحدة من الوجهات الرئيسية للأموال الروسية القذرة".

وقال إنه في ضوء إعلان جمعية المصرفيين السويسريين أن هناك أصولا روسية في بنوك البلاد، بما يصل بين 150 إلى 200 مليار فرنك سويسري (202 مليار دولار)، "أود أن أقول إنه أمر مهين إلى حد ما"، تعليقا على حجم ما تمت مصادرته.

ودعا براودر الولايات المتحدة لمراجعة إطار عمل تعاونها مع نظرائها في سويسرا بعد أن سلط الضوء أيضا على ما يتصوره بنهج ناعم للمدعين السويسريين في التحقيق بالجرائم المالية الروسية، وذلك خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس.