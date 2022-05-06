واصلت الفنانة بسنت شوقي، استعدادتها لحفل زفافها اليوم على الفنان محمد فراج، حيث أقيمت سهرة "الحنة" مساء الخميس بمدينة الغردقة.

وظهرت بسنت في صور نشرتها على حسابها على إنستاجرام وهي تستعد لسهرات حفل الزفاف، وسط حضور من الأهل والأصدقاء من الوسط الفني.

يذكر أنه تم عقد قران الفنانين محمد فراج وبسنت شوقي العام الماضي، بحضور عدد من النجوم أبرزهم أحمد حلمي، ومنى زكي، ونجلاء بدر، وريهام عبدالغفور، وحنان مطاوع، وجميلة عوض، وأحمد داوود، ومحمد الشرنوبي، وتارا عماد، ويوسف الشريف، ولقاء الخميسي، وهنا شيحة وغيرهم.