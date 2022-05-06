أوكرانيا تتوقع عملية إنزال روسية على ساحل البحر الأسود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتقد الجيش الأوكراني أنه من المحتمل أن تقوم روسيا بعملية إنزال على ساحل البحر الأسود في المناطق المجاورة لمدينة أوديسا الساحلية.

وذكر بيان صادر عن القيادة العسكرية الإقليمية، أن تحليق مسيرات الاستطلاع الروسية زاد فوق المنطقة، وفقا لصحيفة أوكراينسكا برافدا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البحرية الروسية مستمرة في تعزيز تواجدها قبالة الساحل الذي تسيطر عليه أوكرانيا.

وطلب من السكان البقاء بعيدا عن الشواطئ والتوجه إلى مناطق آمنة. .كما يجب عليهم الامتناع عن السفر في قوارب صغيرة. وطلب من السكان أيضا الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.