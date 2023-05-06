 تاو: نريد الفوز بالمزيد من البطولات.. وهدفنا القادم دوري الأبطال - بوابة الشروق
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تاو: نريد الفوز بالمزيد من البطولات.. وهدفنا القادم دوري الأبطال

الشروق
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 3:34 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 3:34 ص

أعرب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز على بيراميدز مساء الجمعة.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال تاو في تصريحات تليفزيونية: «تمكنا من الفوز ببطولة كأس السوبر المصري اليوم، ونريد الفوز بالمزيد في الفترة المقبلة».

وتابع: «لست تحت الضغط من توقعات جماهير الأهلي، فأنا أضع على نفسي ضغطا أكبر وأملك تطلعات مرتفعة».

وبسؤاله عن سبب كثرة تعرضه للإصابات، قال: «هناك أشياء لا يمكننا التحكم بها، وهي جزء من كرة القدم».

وأتم: «الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، ونحن في نصف نهائي افريقيا وهدفنا التتويج باللقب، خسرنا النهائي في الموسم الماضي ولا نريد تكرار ذلك».


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